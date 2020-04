Waterpolosters weer aan de slag: voor iedere speelster een eigen bal

Havenga: ,,We zullen het protocol nauwkeurig volgen en we gaan zeer verantwoordelijk om met de geboden kans om weer te mogen trainen. Ik denk dat we op een redelijk normale manier kunnen trainen. Alleen mogen de meiden na de training niet douchen. Verder zijn er in het zwembad bepaalde looproutes aangegeven. Maar goed, dat valt allemaal mee. Ik ben heel blij dat we weer in ons bad terecht kunnen. De afgelopen weken hebben alle speelsters een individueel programma gevolgd, zowel duurtraining als krachttraining. Iedere ochtend om negen uur gingen we met de hele ploeg videobellen. Dan deden we waterpolospecifieke krachttraining om bijvoorbeeld te werken aan de duw- en trekkracht. Bovendien vonden we het belangrijk om met deze ochtendsessies een bepaalde dagstructuur aan te brengen.”



De Rotterdamse bondscoach denkt dat het voor zijn speelsters goed is geweest om een paar weken afstand te nemen van de trainingslocatie in de Zeister bossen. ,,Onze piek ligt pas in januari 2021. Dan wordt naar verwachting het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst gespeeld waar we een ticket voor Tokio willen bemachtigen. De meiden vonden het de afgelopen weken ook wel lekker om in hun eigen omgeving te trainen. Hopelijk gaat iedereen vanaf vrijdag weer met nieuwe energie naar Zeist.”



Havenga zegt er dan ook niet boos over te zijn dat de topzwemmers eerder deze maand enkele weken het waterpolobad gebruikten voor hun trainingen. ,,Nee, daar had ik geen problemen mee. Voor ons was het goed om even in een andere omgeving te trainen. We hebben tijd genoeg tot januari 2021.”