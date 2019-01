Waterpoloteam opnieuw met 15-5 langs Oekraïne

Beitske Visser neemt eerste horde richting de W-Series, de Formule 1 voor vrouwen

17:42 Stap 1 zit in de pocket. De in Dronten geboren Beitske Visser (23) is de eerste selectieronde voor de W-Series door en schaarde zich bij de laatste 28 rijdsters die in aanmerking komen voor een zitje in de nieuwe Formule-raceklasse voor vrouwen. ,,Nu wil ik die laatste stap ook gaan maken.’’