Wedstrijden rolstoeltennis uitgesteld, Bruinsma jaagt in zwemfinale op tweede paralympische plak

Paralympi­sche plak Norbruis: ‘Ik rijd de beste race uit mijn topsport­car­riè­re’

7:56 Baanwielrenster Alyda Norbruis heeft op de Paralympische Spelen in Tokio zilver veroverd op de 500 meter tijdrit in de klasse C1-3. Alleen de Australische Amanda Reid was sneller dan de 32-jarige Friezin. Reid klokte met 38,487 een wereldrecord. Norbruis noteerde 39,002.