Weer medaillewinnares Spelen geschorst om epo

WK in A'dam ‘LeBron James is niet per se een goede 3x3-basketbal­ler’

13:46 Vanaf morgen een WK in Amsterdam én de olympische status in 2020. Toch is het nog redelijk onbekend, 3x3 basketbal. Okke te Velde, technisch directeur bij de Nederlandse Basketball Bond, beantwoordt vijf vragen over de nieuwe discipline. Een kennismaking met de versnelde, hardere variant van de grote broer.