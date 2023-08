Wéér pech: Jeffrey Herlings mist GP van Nederland na val en sleutelbeenbreuk

Glenn Coldenhoff kwam een halve minuut na Prado als vierde over de finish, Calvin Vlaanderen viel uit nadat hij met zijn motor over de kop was geslagen.

Prado was op het in 2016 geopende zandcircuit in Arnhem het beste weg bij de start. Hij moest de leiding in de negende ronde afstaan aan Romain Febvre, maar de Fransman kwam twee rondes later even stil te staan in een kuil en zakte daardoor terug naar de derde plaats. Prado werd in de slotfase opgejaagd door Jeremy Seewer, tot de Zwitser twee rondes voor het einde van zijn motor stuiterde. Febvre finishte ruim 4 seconden na Prado als tweede, Seewer werd derde op 16 seconden.