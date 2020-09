Weer toppaard Gerco Schröder overleden: Berlijn was 26 jaar oud

Wim Schröder vormde in eerste instantie een combinatie met Eurocommerce Berlijn, maar nadat hij zijn been brak, nam broertje Gerco in 2005 de schimmel van hem over. De nieuwe combinatie was samen zeer succesvol. Berlijn groeide uit tot een toppaard en won met Gerco goud met het team tijdens de Wereldruiterspelen in Aken in 2006. Een jaar later won het duo goud op het EK, opnieuw met het team.