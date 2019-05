Weertman naast podium op de Seychellen

Langeafstandzwemmer Ferry Weertman is net naast het podium geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd op de Seychellen. De olympisch kampioen eindigde als vierde op de 10 kilometer in de Marathon Swim Series in 1 uur 56 minuten en 4 seconden.

De Fransman Marc-Antoine Olivier was twee seconden sneller en pakte de zege voor de Australiër Nicholas Sloman en de Hongaar Kristof Rasovszky.



Marcel Schouten en Pepijn Smits moesten met het ingaan van de laatste ronde de kopgroep laten gaan. Smits eindigde als 22e op 1.41 minuut van de winnaar en Schouten als 23ste. Voor Weertman was het zijn eerste optreden in de wereldbeker. Hij was in februari niet gestart bij de eerste wedstrijd uit de serie in Doha, een wedstrijd die hij het jaar ervoor nog had gewonnen. Weertman won vorig jaar ook het klassement van de wereldbeker. Bij de wedstrijd op de Seychellen werd hij toen ook vierde.