Wegracer Viñales verlengt tot 2020 bij Yamaha

LeBron James als jongste ooit over grens van 30.000 punten

24 januari Met 28 punten tegen San Antonio Spurs is LeBron James, de sterspeler van Cleveland Cavaliers, de zevende speler in de NBA-geschiedenis die de grens van 30.000 punten passeert. Met 33 jaar en 24 dagen is James ook de jongste die dit presteert. Dat record was in handen van Kobe Bryant.