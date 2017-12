Weirather snelste op super-G in Lake Louise

FSG Royal Eagles onderuit in Europees bas­ket­bal­toer­nooi

20:44 De basketbalsters van FSG Royal Eagles hebben ook de tweede periode van het Europese avontuur in de Oost-Europese Vrouwen Basketbal League geen wedstrijd kunnen winnen. In het Litouwse Vilnius werd zaterdag van thuisploeg Kibirkstiy Vilnius verloren (82-79), gisteren was het Letse Liepaja Papirs te sterk (82-95).