Welten met Oranje mee naar Zomerspelen in Tokio

Oranjehoc­key­ers veroveren zesde Europese titel na miraculeu­ze ontsnap­ping

12 juni De Nederlandse hockeyers hebben voor de zesde keer in de historie de Europese titel veroverd. In het Amstelveense Wagenerstadion werd in een miraculeuze finale afgerekend met Duitsland. Shoot-outs brachten de beslissing, nadat het duel in 2-2 was geëindigd.