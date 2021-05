Welten vreest zware blessure en zet al streep door EK hockey, De Goede positief gestemd over deelname

HockeyHockeyster Lidewij Welten vreest voor een zware blessure en heeft deelname aan het komende EK al opgegeven. De international van Oranje liep in de slotfase van de kampioenswedstrijd van haar ploeg Den Bosch de ogenschijnlijk ernstige blessure op. “Ik kreeg een tik van achteren en raakte uit balans. Bij het doorglijden voelde in dat mijn hamstring scheurde. Zo voelt het althans”, zei ze na afloop met een beteuterd gezicht tegen de NOS .

Op de achtergrond vierden haar teamgenoten de twintigste landstitel van Den Bosch na de winst van 1-0 op Amsterdam in de finale van de play-offs. ,,Ik kan op zich wel genieten van deze titel, maar doe dat wel met een dubbel gevoel. Meevieren gaat niet. Ik kan niet lopen en niet springen.”

De 30-jarige Welten, goed voor dik 200 interlands, twee gouden olympische medailles en twee wereldtitels, heeft al een streep gezet door het komende EK, dat begin juni wordt gespeeld in Amstelveen. ,,Dat is te kort dag. Ik wil zo snel mogelijk een scan laten maken om de ernst van de blessure te weten. Als het een verrekking is, zal ik heel blij zijn. Maar ik denk zelf dat ook mijn pees is gescheurd. Ik heb dit aan mijn rechter hamstrings gehad en ik voel nu hetzelfde links. Als dat zo is, zal nog moeten blijken of ik mee kan naar de Olympische Spelen.”

De Goede heeft goede hoop op EK

Eva de Goede traint alweer met de stick en de bal en is positief gestemd over haar herstel. Mogelijk kan ze meedoen met het Nederlands team op het komende EK in Amstelveen, dat 4 juni begint.



De Goede brak begin april tijdens de Euro Hockey League haar pols en onderging een operatie. ,,Ik ben weer in training en het gaat de goede kant op. Ik vermijd nog wel de duels en beperk me nog tot passing”, zei de speelster van Amsterdam bij Ziggo Sport.

Volledig scherm Eva de Goede in actie tijdens de FIH Pro League wedstrijd Nederland - Duitsland in het Wagener Stadion. © ANP

De Goede, tweevoudig beste hockeyster van de wereld, is in Den Bosch als ‘toeschouwer’ aanwezig bij de tweede wedstrijd uit de finale van de play-offs in de hoofdklasse. Haar ploeg verloor het eerste duel om de landstitel met 1-0. De play-offs kwamen nog te vroeg, maar het EK is misschien haalbaar.



,,Natuurlijk zijn er nog wel zorgen, want ik moet van dag tot dag bekijken hoe de pols reageert. Maar ik ben positief gestemd”, aldus De Goede, die als alles goed gaat in juli opgaat voor haar vierde Olympische Spelen

