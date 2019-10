Wereldbekerzege voor Nederlandse curlingmannen in Champéry

Nederland­se records voor Toussaint en Kamminga

16:20 Zwemster Kira Toussaint heeft bij kortebaanwedstrijden in Amsterdam haar Nederlands record op de 50 meter rugslag verbeterd. Toussaint tikte aan in 25,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan haar oude record van 26,04, dat ze vorig jaar had gezwommen in Singapore.