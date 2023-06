Wereldkampioen Francesco Bagnaia wint drukbezochte TT Assen, Collin Veijer verrast in Moto3

Met samenvattingenEen superieure Francesco Bagnaia heeft de 92ste TT van Assen op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen uit Italië nam na drie ronden de koppositie in de race van de MotoGP en gaf die in de resterende 23 ronden niet meer uit handen. De TT trok in totaal 179.000 bezoekers, ruim tienduizend meer dan vorig jaar.

Bagnaia ging op herhaling, want hij won vorig jaar ook de TT. De coureur uit het fabrieksteam van Ducati verstevigde met zijn vierde zege van dit seizoen ook zijn leidende positie in het kampioenschap.

Marco Bezzecchi gold eigenlijk als de grote favoriet voor de winst, maar die Italiaan kende een matige start vanaf poleposition. Hij zakte weg naar de derde plaats achter Bagnaia en de Zuid-Afrikaan Brad Binder, die de beste start had en de eerste ronden aan de leiding reed.

Tegen het einde van de race nam Bezzecchi de tweede plaats over van Binder en zocht hij de aansluiting met Bagnaia, maar dat was tevergeefs. De leider in de race hield stand tot aan de meet. Wielrenster Annemiek van Vleuten vlagde de winnaar af.

Volledig scherm Francesco Bagnaia viert zijn overwinning in Assen. © REUTERS

Binder arriveerde op de snikhete tribunes als derde, maar werd vrijwel direct na afloop teruggezet naar de vierde plaats. De rijder uit het fabrieksteam van KTM reed in de laatste ronde in de Stekkenwal een stukje buiten de baan en dat is niet toegestaan. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) schoof door naar de derde plaats.

Het koningsnummer van de TT bood eigenlijk alleen in de beginfase het nodige spektakel. Dat kwam niet alleen door Binder, die bij de start vanaf de vijfde plek oprukte naar de eerste positie, maar ook door een reeks crashes. Jack Miller, Maverick Viñales, Fabio Quartararo en Johann Zarco vlogen van hun motor af en moesten de strijd staken.

Bagnaia ging in de derde ronde voorbij Binder en nam geleidelijk afstand van de rest. Bezzecchi hervond pas laat zijn ritme. De 24-jarige rijder uit het Ducati-team van racelegende Valentino Rossi was in de trainingen en kwalificatie steeds de snelste geweest en won zaterdag ook de sprintrace, maar in de hoofdrace moest hij in Bagnaia zijn meerdere erkennen.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten vlagt de winnaar af. © Videostill

,,Assen is fantastisch, wat een heerlijke baan en wat een geweldige toeschouwers”, zei de winnaar kort na de race. ,,Het was niet gemakkelijk, want die mannen achter mij pushten ook hard. Ik ben echt tot het gaatje gegaan.”

Grote afwezige was zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De Spanjaard mocht vanwege een gebroken rib niet starten van de circuitarts.

Sterk debuut Veijer

In de Moto3 wist Collin Veijer te verrassen bij zijn debuut met een zevende plaats. De 18-jarige Staphorster kon de hele race mee in de voorste groep en finishte op minder dan een seconde achterstand van de Spaanse winnaar Jaume Masia.

Tien man reden de race op het zonovergoten circuit vanaf de start tot de finish bij elkaar. Veijer volgde de voorste rijders keurig op zijn Husqvarna. In de slotfase rukte hij even op naar de zesde plaats, maar die wist hij niet vast te houden.

Bekijk de samenvatting

Zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki, vorig jaar nog winnaar van de Moto3-race in Assen, reed naar de tweede plaats. De Turk Deniz Öncü werd derde. De Spanjaard Daniel Holgado was de grote verliezer van de dag. De leider in het kampioenschap gleed vroeg in de race van de baan af, kon wel verder, maar eindigde als laatste. Hij behield desondanks de leiding in de WK-stand.

Veijer liet zaterdag na de kwalificaties weten dat hij stiekem droomde van het podium in zijn thuisrace. Zo ver kwam het niet, maar de jonge Nederlander toonde voor het oog van 100.000 toeschouwers op de tribunes wel lef door vanaf de negende startpositie meteen de aansluiting te vinden met de kopgroep. Hij leek af en toe moeite te hebben met de hoge snelheid vooraan, maar kon steeds de negende, tiende plek vasthouden.

Volledig scherm Collin Veijer in actie op het TT-circuit. © ANP

Tegen het einde van de race schoof Veijer op naar voren. Hij maakte in de Ramshoek een mooie inhaalactie bij de Spanjaard David Muñoz en rook heel even aan een topklassering, maar in de laatste ronden viel hij toch nog terug. De zevende plaats is zijn op een na beste resultaat van dit seizoen. Hij wist eerder dit jaar in de Grote Prijs van Italië als zesde te finishen. In het kampioenschap klom hij naar de vijftiende plaats met 27 punten.

,,Het was een mooie race met veel gevechten. Tegen het einde kreeg ik het wel lastig, maar ik ben hier heel blij mee. Natuurlijk zat het podium in mijn hoofd, maar op een gegeven moment wist ik niet meer in welke ronde we zaten en heb ik niet meer aangedrongen. Ik wou ook nergens domme risico’s nemen”, vertelde Veijer. ,,De motor raakte in de warmte ook aardig oververhit. Ik zag op een gegeven moment allemaal lampjes flikkeren op mijn dashboard, maar ik heb me er niet door laten afleiden.”

Bijrol Van den Goorbergh

De winst in de Moto2 ging naar Britse motorracer Jake Dixon. Het was zijn eerste GP-zege. Hij haalde drie ronden voor het einde de Japanner Ai Ogura in, die lang aan de leiding had gereden. Ogura finishte als tweede, de Spanjaard Pedro Acosta werd derde.

Zonta van den Goorbergh vertolkte een bijrol in de achterhoede. De 17-jarige Brabander startte als 23ste en kwam als 20ste over de finish.

Bo Bendsneyder bekeek de race vanaf de zijkant. De Rotterdammer brak vorig weekeinde door een val zijn sleutelbeen en was niet op tijd fit voor zijn thuisrace.

Bekijk de samenvatting van de Moto2