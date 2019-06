Wereldkampioen Herlings maakt rentree in WK motorcross na blessureleed

De Brabander kon door de blessure in zijn rechtervoet tot nu toe niet in actie komen in de MXGP. Titelprolongatie moet hij daardoor uit zijn hoofd zetten. ,,Ik zit nu drie weken op de motor en het gaat oké. Ik ga met een andere 'mindset' naar Rusland", zegt Herlings over de achtste WK-race van het seizoen. Hij wil ritme opdoen en zal ook bij de Grote Prijs van Letland en Duitsland aanwezig zijn.



,,De snelheid is er wel, alleen moet ik weer wennen aan de competitie met andere racers. Dat is logisch na een langdurige blessure."



Herlings hoopt bij de race in Orljonok op 9 juni in de top tien te eindigen.