Wereldkampioen Justin Gatlin verwikkeld in nieuw dopingschandaal

The Telegraph stuurde in juli journalisten undercover naar het trainingskamp van Justin Gatlin in Florida. Ze zochten namens een verzonnen castingbureau een coach die een acteur in de juiste vorm kon krijgen om de rol van een atleet te spelen. Wagner, die in het verleden al zaken regelde voor Gatlin en ooit grote namen als Heike Drechsler en Ben Johnson in zijn portefeuille had, opperde dat testosteron en menselijk groeihormoon daarbij nuttig konden zijn. Wagner zei dat hij voor de nodige voorschriften kon zorgen, met de hulp van een bevriende dokter in Oostenrijk die hem al meer dan eens van hormonen had voorzien. In ruil voor 250.000 dollar.