Wereldkampioen Lyles wint 200 meter bij Diamond League in Doha, kogelstootster Schilder laatste

Carolijn Brouwer, boegbeeld in nieuwe Nederland­se boot Ocean Race: ‘Is dit nog wel menselijk?’

Carolijn Brouwer, Nederlands succesvolste zeezeilster, is het boegbeeld van een nieuwe Nederlandse boot in de prestigieuze Ocean Race; de zeilwedstrijd die draait om afzien en uitdaging. ,,Dat je denkt: is dit nog wel menselijk?”

30 april