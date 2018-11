Wereldkampioen Márquez blijft gretig in nat Sepang

De kwalificatie voor de MotoGP begon met vertraging. Door zware regenval moesten de motorcoureurs meer dan een uur wachten. Ook tijdens de kwalificatie was de baan nog verraderlijk. De Spaanse motorracer Maverick Viñales en de Italiaan Andrea Dovizioso gingen in hun laatste poging voor een goede tijd onderuit. De Fransman Johann Zarco zette de tweede tijd neer voor de Italiaan Valentino Rossi.



Jorge Lorenzo maakte in Sepang zijn rentree na enkele weken afwezigheid door een polsblessure. De Spanjaard bleek echter nog te veel last van zijn pols te hebben en trok zich na de tweede vrije training alsnog terug.



Álex Márquez, de jongere broer van de wereldkampioen in de MotoGP, had de familie eerder op de dag al de eerste poleposition in Sepang bezorgd. Hij was de snelste in de Moto2. Bo Bendsneyder ontbreekt in Maleisië. De negentienjarige Rotterdammer raakte twee weken geleden zwaargewond aan zijn scheenbeen door een ontploft motorblok tijdens de Grote Prijs van Japan.



De Spanjaard Jorge Martin was de snelste in de kwalificatie van de Moto3. De Grote Prijs van Maleisië is de voorlaatste race van het seizoen.