Wereldkampioene Naser geschorst na drie gemiste dopingtesten: ‘Dat kan toch gebeuren?’

Volgens de regels betekent elke combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden een overtreding van de dopingregels. Atleten kunnen daarop voor twee jaar worden geschorst met een minimum van een jaar, afhankelijk van de aard van de overtreding.



,,Ik ben nooit een valsspeler geweest en ik zal het ook nooit zijn", zei Naser volgens de Britse krant The Guardian in een live video op Instagram. ,,Ik heb maar drie antidopingtesten gemist, wat normaal is. Dat kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen. Ik wil niet dat mensen hier het verkeerde van gaan denken, want ik zou nooit valsspelen."



Naser hoopt dat alles snel wordt opgelost. ,,Het is heel lastig dat mijn naam nu besmet raakt. Ik zou nooit prestatiebevorderende middelen nemen", zei ze. De van oorsprong Nigeriaanse atlete veroverde vorig jaar in Doha de wereldtitel in een tijd van 48,18, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.