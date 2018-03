Wereldrecordhouder Coleman maakt favorietenrol waar op 60 meter

De Amerikaan verbeterde in januari in South Carolina het twintig jaar oude wereldrecord van zijn landgenoot Maurice Greene. Zijn tijd van 6,37 werd echter niet erkend, omdat er iets mankeerde aan de tijdwaarneming. Een paar weken later liep hij in Albuquerque alsnog de tijd van Greene uit de boeken: 6,34.

Op de WK in Birmingham bleef hij daar net boven, maar Coleman bekroonde zijn opkomst wel met de wereldtitel. Vorig jaar had hij bij de WK in de buitenlucht in Londen al zilver gepakt op de 100 meter. De Chinees Bingtian Su werd tweede in 6,42, het brons ging naar de Amerikaan Ronnie Baker (6,44).