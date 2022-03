Wereldtitel én wereldrecord voor hink-stap-springster Yulimar Rojas

De 26-jarige Rojas is de regerend olympisch en wereldkampioene in open lucht. Haar titel in Belgrado was de derde indoorwereldtitel op rij na succes in Portland 2016 en Birmingham 2018. Indoor was 15,43 meter, ruim twee jaar geleden gesprongen in Madrid, haar beste prestatie. De bond World Athletics maakt tegenwoordig geen onderscheid meer tussen hink-stap-springen indoor en outdoor.