Wereldtitel op afdaling voor Kriechmayr met kleinste verschil ooit

Monique zet de camper naast Thialf om zoon Thomas Krol te steunen tijdens WK schaatsen: ‘Het gaat om het gevoel’

13 februari Het is koud buiten, maar in de zilveren camper van Monique en Henk uit Deventer is het warm en knus. De twee hebben de tablets paraat liggen om de livestream van het WK schaatsen te kunnen volgen. Op enkele tientallen meters afstand van waar het allemaal gebeurt. Niet op de tribunes zoals het hoort, maar nu niet kan.