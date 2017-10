Wevers enorm teleurgesteld na vergeten flik-flak: Dit komt hard binnen

Sanne Wevers heeft wonder nodig voor balkfinale op WK

22:12 Sanne Wevers moet vrezen dat ze bij de WK turnen in Montreal de toestelfinale op balk niet gaat halen. De olympisch kampioene kwam tot een tegenvallende score van 12,733. Daarmee staat ze voorlopig vijfde, maar er komt nog een aantal sterke turnsters in actie. Er is haast een wonder nodig om alsnog de finale te halen.