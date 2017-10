Wevers valt niet van balk, wel van voetstuk: Het is een misrekening

WK turnenDe Nederlandse gymnastiekunie maakte de afgelopen jaren vooral goede sier met de vrouwen, olympisch kampioene Sanne Wevers voorop. Des te harder kwam de klap woensdagnacht (Nederlandse tijd) aan, omdat alle vier Oranje-turnsters in de kwalificaties van de WK in Montreal door de achterdeur het toernooi verlieten.

Door Marcel Luyckx

Voor de 26-jarige Sanne Wevers viel het doek toen in de laatste startgroep de Japanse Asuka Teramoto Wevers uit de top acht duwde. Even later onderging Eythora Thorsdottir hetzelfde lot door toedoen van een andere Japanse.

Op dat moment mocht Tisha Volleman nog hopen op een finale-optreden komende zaterdag op sprong in het Olympisch Stadion in de Canadese plaats. Haar gemiddelde van 14.183 punten voor twee geslaagde sprongen hield heel lang stand in de top 8. Ook in dit geval was het een Japanse (Sae Miyakawa) die de 17-jarige Eindhovense van Flik-Flak het beslissende zetje gaf. In de verkeerde richting, welteverstaan. Ze eindigde als 9e en eerste reserve voor de toestelfinale.

Eis vergeten

Volledig scherm Sanne Wevers. © ANP Sanne Wevers voelde eigenlijk al direct na haar oefening aan dat een score van 12.733 punten niet genoeg zou zijn voor een finaleplaats. Ze verspeelde 0.5 punt voor de moeilijkheid, omdat ze een van de eisen, een achterwaarts element, vergat na de opsprong. ,,Ik was in eerste instantie heel teleurgesteld in mezelf. Het komt hard binnen. Het is een misrekening, superjammer. Het is een fout van mezelf. Verder liet ik wel een nette oefening zien. Qua uitvoering was het perfect. Dat moet ik niet vergeten", zei de olympisch kampioene die niet van de balk viel, maar wel van een voetstuk. Een officieel protest tegen de D-score werd afgewezen. De uitleg van de jury deed haar pas beseffen dat ze een wezenlijk onderdeel over het hoofd had gezien.

Al met al is het een mager turnjaar voor de veelgeroemde Oldenzaalse. De EK in april in Roemenië liep met een 5e plaats ook al uit op een teleurstelling. Toen stond ze nog wel in de finale. Ze was niet de enige topper op balk die een slechte dag beleefde. Europees kampioene Catalina Podor uit Roemenië viel van het toestel en was op slag kansloos. Haar landgenote Larisa Iordache kwam niet eens in actie op balk. Met een beenblessure moest ze al tijdens de warming-up voor vloer afhaken. Huilend verliet een van de favorieten voor de mondiale allroundtitel bij afwezigheid van de Amerikaanse Simone Biles in een rolstoel de wedstrijdvloer.

Ribblessure

Eythora Thorsdottir verraste eerder dit jaar op de EK door zilver te pakken op de evenwichtsbalk, en brons op vloer. De Poortugaalse met IJslandse wortels was niet in topvorm afgereisd naar Canada, door een ribblessure. Dat wilde ze niet als excuus aanvoeren voor het mislopen van een toestelfinale. ,,Tijdens mijn oefeningen heb ik de pijn proberen te vergeten. Ik heb niet de voorbereiding gehad die ik had willen hebben, maar ik ga nergens de schuld aan geven. Ik heb vandaag gedaan wat ik kon.”

Lieke Wevers, de tweelingzus van Sanne, kwam de balkoefening evenmin vlekkeloos door. Ze viel (letterlijk) buiten de top 50. Bondscoach Gerben Wiersma zei toch trots te zijn op alle vier ‘de meiden’. ,,Lieke is weer terug van weggeweest en haar stijl van turnen misstaat hier niet. Tisha heeft maximaal gesprongen. Sanne heeft in de voorbereiding geen steekje laten vallen en hoeft zichzelf niets te verwijten en Eythora heeft naar vermogen gepresteerd, haar voorbereiding was niet vlekkeloos en dan dit eruit trekken”, bekeek Wiersma het van de positieve kant.