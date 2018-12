Wilder en Fury gaan op herhaling

Van der Breggen mikt op voorjaar en wil wereldti­tel verdedigen

14:58 Anna van der Breggen had vorig jaar richting het WK last van de druk die op haar schouders rustte, maar die is met de regenboogtrui in haar bezit helemaal weg gevallen. ,,Ik wil komend seizoen alleen genieten” zei ze op de ploegpresentatie van Boels-Dolmans in Heerlen.