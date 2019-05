Wilnis al na halve ronde knock-out voor thuispubliek in Utrecht

Grigorian verslaat dominantste kickbokser ter wereld

In het eerste van twee titelgevechten in Utrecht zorgde Marat Grigorian voor een daverende verrassing. De Armeniër die in Nederland traint wist bij zijn vijfde poging eindelijk af te rekenen met Sitthichai Sitsongpeenong en won daarmee zijn eerste wereldtitel in het lichtgewicht. De Thai wordt gezien als dominantste kickbokser ter wereld en verloor voor het eerst in drieënhalf jaar weer eens bij de grootste kickboksorganisatie ter wereld.



De kampioen zat van meet af aan helemaal niet in het gevecht en werd pas in de vierde ronde een beetje wakker. Op dat moment had Grigorian echter al een grote voorsprong opgebouwd bij de juryleden. Uiteindelijk was de jury het er unaniem over eens dat de Armeniër de kampioensgordel verdiend had.