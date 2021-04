Windsurfer Badloe als topfavoriet naar Spelen na derde wereldtitel op rij

Windsurfer Kiran Badloe heeft voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd. De 26-jarige plankzeiler verstevigde op de voorlaatste dag van de wereldtitelstrijd voor de kust van Cádiz zijn leidende positie in het klassement. In de afsluitende medalrace op dinsdag, met de eerste tien van het klassement en dubbele punten, kan hij zijn eerste plaats niet meer verspelen. Hij gaat nog wel gewoon van start.

Badloe won maandag in Zuid-Spanje twee races en eindigde in de andere dagwedstrijd als tweede. Daardoor belandde hij op een puntentotaal van 14. Nummer 2 Byron Kokkalanis uit Griekenland heeft een achterstand van 26 punten. Dat is te veel om Badloe in de finale nog te kunnen achterhalen.

Badloe won in Cádiz vier van de negen races. Zijn slechtste klassering was de elfde plaats, in de derde wedstrijd. Dat resultaat mocht hij schrappen. Op vrijdag, de eerste racedag, werd er niet gevaren omdat er te veel wind stond.

Badloe veroverde vorige maand in Portugal ook al de Europese titel in de olympische RS:X-klasse. Hij is bij de Zomerspelen over drie maanden in Tokio de grote favoriet voor de gouden medaille. Zijn vroegere rivaal en trainingsmakker Dorian van Rijsselberghe veroverde de olympische titel in 2012 en 2016. Hij is inmiddels gestopt met windsurfen op het hoogste niveau.