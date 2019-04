Windsurfer Badloe dicht bij gouden plak op EK

Badloe, de nummer twee van het laatste WK, kwam twee keer als tweede en een keer als zevende binnen. Die sterke reeks was goed voor een royale koppositie, met alleen nog zaterdag de medalrace, met dubbele punten voor de eerste tien, voor de boeg.



Badloe begint met een voorsprong van 13 punten op zijn trainingsmakker Dorian van Rijsselberghe aan de finale. Dat betekent dat hij maximaal zes plaatsen lager mag eindigen dan de tweevoudige olympisch kampioen om het EK-goud niet te verspelen. Badloe reageerde opgetogen op zijn leidende positie. ,,Het was een lekker dagje met zeewind. Het is altijd super om een één-tweetje met Dorian te varen, dat was een hoogtepuntje vandaag in de negende race. Ik heb solide gevaren en de anderen de fouten laten maken.’’



Wereldkampioen Van Rijsselberghe liet vrijdag voor de kust van Mallorca de twaalfde, eerste en vierde plaats noteren. De Fransman Thomas Goyard kan als nummer drie van het klassement al geen goud meer winnen.



Badloe is met Van Rijsselberghe verwikkeld in een langdurige strijd om één olympisch ticket voor Tokio 2020. Dit EK telt niet mee in het fictieve klassement.