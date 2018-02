Winkelhorst pakt dubbel op NK skiën in Oostenrijk

'Alsof Oranje na 21 dagen voetbal met 112-111 van Brazilië wint'

27 februari Ruim zesduizend zeemijl varen, 21 dagen lang. Van de winter in Hongkong, over de evenaar, naar de zomer in Auckland. En dan winnen met 2 minuten en 14 seconden voorsprong op de nummer twee. Schipper Simeon Tienpont (36) van AkzoNobel is euforisch na de zesde etappe van de Volvo Ocean Race.