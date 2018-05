Winnen komt wel voor Schippers: 'Ik sta waar ik moet staan'

Door Arjan Schouten



Winnen. Winnen. Winnen. Lang draaide het leven van Dafne Schippers (25) nergens anders om. Waar ze ook startte, aan welk onderdeel ze zich ook waagde, ze moést als eerste eindigen. Die Dafne Schippers bestaat niet meer, exact drie jaar na haar definitieve switch van de meerkamp naar de meest explosieve loopnummer.

Drie wedstrijden liep ze na het indoorseizoen dit kalenderjaar buiten. Op de 100 meter werd ze zesde in Doha (11,03) en afgelopen zaterdag vierde in het Amerikaanse Eugene (11,01). Tussendoor pakte ze een tweede plaats op de 200 meter bij de Diamond League-meeting in Sjanghai (22,34).

Niet de tijden waar ze van achterover valt. Niet de tijden die ze ambieert. Wel de tijden waar ze tevreden mee is, voor nu. ,,Ik moet nog groeien, langzaam de wedstrijden in’‘, zegt ze, op een persbijeenkomst op Papendal, drie dagen voor haar optreden voor eigen publiek bij de FBK Games, waar ze dé blikvanger is.

Quote Het kost me heel veel energie als ik elke keer weer boos moet worden Dafne Schippers

Volledig scherm Dafne Schippers tijdens de Diamond League in Eugene. © EPA ,,Ik denk wel dat ik sta waar ik moet staan. Dat ik ben waar ik moet zijn'', klink het, na een lange uitleg over de drukke meimaand, waarin ze met wedstrijden in Qatar, China en Amerika vooral investeerde in ritme opdoen. In haar lichaam gewend laten raken aan de belasting van topwedstrijden. Niet in toptijden, die komen later dit jaar wel. Bijvoorbeeld op de Europese Kampioenschappen in Berlijn in augustus. Dat het volk nog niet enthousiast wordt voor ereplaatsen van Schippers, het zal haar worst zijn. ,,Natuurlijk wil ik ook altijd winnen, maar dit is de sprintwereld. Daar win je en verlies je, dat hoort erbij.''

De Utrechtse heeft de atletieksport in Nederland voorgoed veranderd. Twee wereldtitels verder op de 200 meter en een tweede plaats bij een belachelijk sterk bezette Diamond League-meeting voelt al niet eens meer bijzonder. Een ereplaats in 11-laag in Doha of Eugene, geen mens die er nog van in de war raakt na jaren vol sprintsucces. Schippers weet het, maar heeft het in opbouw naar het grote doel, waarbij ze zweert bij de schema’s van coach Rana Reider, de ereplaatsen maar te accepteren. ,,Wat moet ik anders doen? Er is ook niet zoveel keuze daarin. Het kost me heel veel energie als ik elke keer weer boos moet worden'', legt ze in alle rust uit.

,,Ik raak niet in paniek, zie een goed proces en weet dat ik goed met m’n trainingen bezig ben. Dat is het enige waar ik op moet vertrouwen.''

