Wizards naar play-offs NBA

Miami Heat is nog niet zeker van de nacompetitie met als inzet de NBA-titel. De drievoudig kampioen liet zich tegen Brooklyn Nets verrassen in de verlenging en verloor nipt met 110-109. Dwyane Wade had de ploeg uit Miami de winst nog kunnen bezorgen, maar de bal viel na zijn lay-up in de slotseconden van de wedstrijd niet in de basket.



Klay Thompson vierde zijn terugkeer bij titelverdediger Golden State Warriors met 25 punten. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de zege van 112-96 op Sacramento Kings. Kevin Durant was topscorer met 27 punten. De Warriors zijn al zeker van de play-offs.