WK atletiek krijgt droomeinde met twee wereldrecords

Het WK atletiek had geen beter einde kunnen hebben. Mondo Duplantis en Tobi Amusan verlegden zondagavond (Amerikaanse tijd) de grenzen in hun sport op het polsstokhoogspringen en de 100 meter horden. En het publiek genoot.

En dan, na tien dagen atletiek, heeft Mondo Duplantis het stadion voor zichzelf. Alle andere onderdelen zitten erop, al zijn polsstokcollega’s liggen al uit de wedstrijd. Hij zweept het publiek op, neemt een krachtige aanloop en zweeft voor het eerst over 6,21 meter. Een centimeter hoger dan het wereldrecord dat al op zijn naam stond.

Hij slaat de Zweedse vlag om zijn schouders. In de microfoon die hij daarna onder zijn neus krijgt, laat hij tot verbazing van de fans weten dat hij zich niet eens zo goed had gevoeld tijdens de finale. ,,Ik was best moe. Jullie hebben mij er echt doorheen gesleept.” 22 jaar is hij pas en nu al wereldrecordhouder, olympisch kampioen en wereldkampioen.

Waar Duplantis zijn polsstokken ook mee naartoe neemt, wordt altijd rekening gehouden met een wereldrecord. Maar dat kon niet gezegd worden van Tobi Amusan. Toch duikt zij op de slotdag tweemaal onder het oude 100 meter horden-wereldrecord van Kendra Harrison uit 2016 (12,20).

De eerste keer doet de 25-jarige Nigeriaanse dat in de halve finale in 12,12. Daarna loopt ze de finale zelfs in 12,06. Maar omdat daarbij teveel rugwind door het stadion blaast, blijft die eerste tijd als de nieuwe mondiale toptijd gelden. Die tweede race levert Amusan wel de wereldtitel op.

Duplantis en Amusan voegen zich zo bij Sydney McLaughlin, die eerder in Eugene al het wereldrecord op de 400 meter horden had verbeterd. De drie atleten verdienen met hun prestatie een cheque van 100.000 dollar.

Volledig scherm Armand Duplantis wint ook de concurrentiestrijd met de mascotte. © AFP

Visser mist finale

Nadine Visser ontbrak in de finale van de 100 meter horden. Ze finishte in haar serie van de halve finales als derde in een tijd van 12,66. Die klassering betekende geen directe doorgang en haar tijd was evenmin goed genoeg om alsnog een finaleplaats af te dwingen.

De 27-jarige Visser scheurde bij de NK indoor in februari haar linker hamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Het was dezelfde blessure die ze een jaar eerder ook opliep en die haar voorbereiding op de Olympische Spelen verstoorde. Ze was in Tokio nog niet in topvorm, maar werd toch vijfde in de finale. De Noord-Hollandse kreeg deze keer meer tijd om te herstellen, maar het lukte in Eugene toch niet zichzelf te overtreffen. Ze liep uiteindelijk de twaalfde tijd van alle halvefinalisten.

Volledig scherm Nadine Visser (tweede van links) finisht in haar halve finale-serie als derde. Haar tijd was niet goed genoeg voor een plek in de finale. © REUTERS