WK in dienst van de Spelen? ‘Stiekem ligt de focus gewoon op winnen’

Kirsten WildVoor Kirsten Wild liggen er bij de WK baanwielrennen in Berlijn komende week weer vrijwel dagelijks kansen. Op het omnium en de koppelkoers - samen met Amy Pieters - is ze de titelverdedigster. Maar de 37-jarige Zwolse houdt niet van stilzitten en pakt woensdag op de openingsdag de scratch al mee en sluit vier dagen later af op de puntenkoers. ,,Ik zal zondag moe zijn, maar als ik moet kiezen tussen een plek op de tribune of op de fiets, dan weet ik het wel.”

Hoewel ze het belang van de wereldtitelstrijd in Berlijn zeker niet wil onderschatten staat het jaar voor Wild natuurlijk in het teken van de Spelen van Tokio 2020. Ze heeft al zes wereldtitels op zak, maar een olympische plak ontbreekt. ,,Het duurt nog even, dus nu staat het WK voorop. Maar het is nog wel de tijd wat dingetjes uit te proberen. Zo rijd ik nu net een tikkeltje zwaarder, maar moet ik wel dezelfde trapfrequentie zien te houden. Het is een beetje zoeken naar de balans. Maar stiekem ligt de focus de komende week wel gewoon op winnen. Ik houd ervan de beste te zijn.”

Het is de eerste wedstrijd dat ze met een iets zwaarder verzet gaat fietsen. ,,Je moet je blijven verbeteren. Theo Bos zei ooit: ever change a winning team. Wat je doet is nooit genoeg. Dat heeft met alles te maken: van kleding tot de fiets, van de helm tot voeding.” Hoe ervaren ze ook is - Wild won alleen al op de weg 108 wedstrijden - ze omringt zich met tal van raadgevers. ,,Mijn wijze mannen”, lacht ze kort voor afreizen naar Berlijn.

Volledig scherm Amy Pieters en Kirsten Wild. © BSR Agency

‘Team Wild’ is een ruim begrip: tel vriend Bas mee, vergeet trainer Jabik-Jan Bastiaans niet en bondscoach Adriaan Helmantel. Maar drie andere mannen hebben een grote rol gespeeld in haar ontwikkeling als baanrenster. ,,Het is begonnen met toenmalig bondscoach Robert Slippens die mij eigenlijk de beginselen bijbracht. Zijn opvolger Peter Schep leerde mij alles van tactiek, bijvoorbeeld in de puntenkoers.” En sinds anderhalf jaar behoort ook voormalig baanrenner Tim Veldt tot haar begeleidingsstaf. ,,Zijn inbreng ligt vooral op het sprinten.”

De periode kort voor de WK is niet haar favoriete tijd. ,,Drie weken voor een groot toernooi, dat vind ik het fijnst. Dan mag je nog even knetterhard trainen. Nu moet je het rustiger aan doen en groeit de spanning en de twijfel.”

Volledig scherm Kirsten Wild. © ANP