WK indoor is geen doel op zich voor Churandy Martina

,,Het doel is deze zomer de EK outdoor in Berlijn. Daar is alles op gericht'', zei Martina na de series 60 meter bij de NK indooratletiek in Apeldoorn. ,,Ik wil gewoon goede starts maken en daarvoor moet ik wedstrijden lopen. Ik pak hier de kans om drie keer een start te maken. Het plan is niet zozeer de limiet te lopen voor de WK indoor."

Martina klokte in de series 6,92, terwijl de limiet voor Birmingham op 6,63 staat. Hij liep deze winter al een keer 6,75. ,,Mocht ik die limiet toch halen dan bepaalt mijn trainer of ik daar heen zal gaan'', aldus Martina, die later de halve finales en normaal gesproken ook de finale loopt.

Martina traint sinds september vorig jaar bij Bart Bennema, de coach die Dafne Schippers naar de wereldtop bracht op de sprint. Hij vertrok bij Rana Reider, de Amerikaan die nu de sprintcoach is van Schippers.

Bennema beaamde de lezing van zijn inmiddels 33-jarige pupil, die al aan vier Olympische Spelen meedeed en in Rio 2016 met een miniem verschil een bronzen medaille op de 200 meter miste. ,,Als hij die limiet haalt en echt heel snel loopt, hou ik hem denk ik niet tegen. Maar het is niet waar we nu mee bezig zijn. Ik ben Churandy nog aan het leren kennen en we proberen inderdaad wat uit bij de start. Daar let ik hier op’’, lichtte Bennema toe.