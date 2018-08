WK kent abrupt einde voor Nederlands zeilduo

Van Hunenstijn strandt in halve finale 100 meter

7 augustus Marije van Hunenstijn is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter op het Europees Kampioenschap Atletiek in Berlijn. Ze eindigde als zesde in haar serie. Het bereiken van de halve finale was haar doel, de finale bleef ver buiten zicht.