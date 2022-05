WK turnen in 2026 voor derde keer naar Rotterdam

Rotterdam organiseert in 2026 voor de derde keer de wereldkampioenschappen turnen in Ahoy. De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft het evenement toegewezen aan de havenstad. Rotterdam huisvestte in 1987 en 2010 ook al de WK turnen.

De Rotterdamse sportwethouder Christine Eskes maakte eind vorig jaar bekend dat haar stad zich kandidaat had gesteld. Tijdens een bestuursvergadering in de Kroatische stad Dubrovnik wees de FIG de WK toe aan Rotterdam. De gemeente draagt maximaal 1,35 miljoen euro bij aan de organisatie.

Dit jaar gaan de turners naar de Engelse stad Liverpool voor de wereldkampioenschappen, volgend jaar is het evenement in Antwerpen. De WK in Rotterdam zijn van 17 tot en met 25 oktober 2026 in sportpaleis Ahoy.

,,We zijn enorm vereerd en trots dat we het WK mogen verwelkomen”, zei voorzitter Monique Kempff van de Nederlandse gymnastiekunie KNGU, die samen met Eskes en voormalige topturner Epke Zonderland in Dubrovnik het Rotterdamse ‘bid’ presenteerde. ,,Als vierde sport van Nederland hebben wij ons ten doel gesteld om de sport meer en beter naar de mensen toe te brengen. Het onderstrepen van het belang van sport en bewegen is de rode draad in veel van de initiatieven die we als KNGU ondernemen. Op deze manier de sport weer op de kaart zetten en de wereld opnieuw openen voor onze prachtige sport. Dit WK is een unieke stip aan de horizon.”

Drievoudig wereldkampioen Zonderland, winnaar van olympisch goud aan de rekstok bij de Spelen van Londen 2012, noemt het ‘een eer’ dat Nederland de WK weer mag organiseren. ,,Het is geweldig voor de promotie van de sport en de sportparticipatie in ons land. Wat is er mooier dan op het grootste internationale podium aan de wereld te laten zien hoe fantastisch turnen is?”, aldus de 36-jarige Fries, die in 2010 in Ahoy net naast de wereldtitel greep. Het goud ging naar de Chinees Zhang Chenglong, Zonderland moest genoegen nemen met zilver. De Fries sloot zijn rijke carrière vorig jaar af op de Spelen van Tokio.

In Ahoy vinden ieder jaar de Nederlandse kampioenschappen plaats in alle disciplines van de gymsport.