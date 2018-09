Woods en Rose leiden in Tour Championship

WK judo Alle Nederlan­ders uitgescha­keld op dag 3: 'Alle moeite voor niets geweest'

11:21 Op de derde dag van de WK judo in Bakoe zijn de Nederlanders al vroeg uitgeschakeld. Margriet Bergstra en Sam van ’t Westende strandden in hun eerste partij, debutante Dewy Karthaus moest het afleggen in de tweede ronde tegen de nummer acht van de wereld.