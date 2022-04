Woods herstelt zich en haalt de ‘cut’ op tweede dag Masters

Stadion bij NBA-wed­strijd ontruimd wegens brand

De basketbalwedstrijd in de NBA tussen Toronto Raptors en Indiana Pacers heeft geruime tijd stilgelegen vanwege een brand. Een grote speaker in de nok van de Scotiabank Arena in Toronto had vlam gevat. De brandweer liet de zaal met bijna 20.000 toeschouwers ontruimen.

27 maart