Woods kan leven met baangemiddelde bij rentree

Zijn laatste optreden dateerde van Dubai Desert Classic, in februari vorig jaar. ,,Dit is een nieuwe start'', zei hij. ,,Voor een eerste optreden was het niet slecht. Maar het moet nog beter.''

Woods, inmiddels 42, staat nu 84ste. Hij won het toernooi in La Jolla al acht keer. Kenners vragen zich af of hij ooit weer zijn oude niveau haalt, na vier keer aan de rug te zijn geopereerd. ,,We zullen zien'', oordeelde hij zelf. ,,Het is in elk geval geweldig weer mee te doen aan de competitie. Ik voel nog steeds dezelfde spanning, dezelfde zenuwen en dezelfde opwinding als vroeger. Het belangrijkste is echter dat ik tijdens het spelen geen pijn meer heb. Ik kon me nauwelijks nog herinneren hoe dat voelde.''