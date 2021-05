Woods zegt dat revalidatie bijzonder pijnlijk verloopt

Volleybal­lers op EK tegen onder meer Rusland en Turkije

18:40 De Nederlandse volleyballers spelen op de Europese titelstrijd in de groepsfase tegen Finland, Rusland, Turkije, Spanje en Noord-Macedonië. Dat is duidelijk geworden bij de loting in Helsinki. De wedstrijden worden gespeeld in het Finse Tampere.