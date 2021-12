YouTube-ster Jake Paul zelfverzekerd naar beladen rematch tegen Tyron Woodley

Video Hennie van Bemmel (68) uit Wilp stopt als boksbonds­coach: ‘Bij mij is het niet gezellig, maar keihard werken’

Hij haalde met Orhan Delibas zilver op de Olympische Spelen in 1992, boekte successen met anderen op grote toernooien, maar het trotst is bokstrainer Hennie van Bemmel (68) op de ontwikkeling die zijn pupillen als mens doormaakten. De bondscoach neemt afscheid van de ring. En nu? ,,Ik zie mannen op hun knieën, met een kleinkind. Doe eens normaal, dacht ik altijd. Nu weet ik waarom ze dat doen. Het is geweldig.”

