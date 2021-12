YouTube-ster Jake Paul zelfverzekerd naar beladen rematch tegen Woodley

Carlsen dicht bij titelpro­lon­ga­tie na derde zege in WK

De Noorse schaker Magnus Carlsen is in Dubai dicht bij titelprolongatie. De 31-jarige Scandinaviër won in de WK-tweekamp tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji ook de negende partij. De stand kwam daarmee op 6-3.

