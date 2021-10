Yvette Broch zegt af voor Nederlands handbalteam: ‘Ik had haar er graag bij gehad’

Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlands team en won medailles op EK’s en WK’s, maar besloot in 2018 haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind vorig jaar pakte ze het handballen toch weer op bij de Franse club Metz en keerde ze ook weer terug in Oranje. In april maakte de cirkelspeelster haar rentree. Begin juni besloot ze niet mee te gaan naar de Olympische Spelen. Ze wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.