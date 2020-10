Zaalvoetbalinterlands Oranje tegen wereldkampioen Argentinië afgelast

MLB Kassakoop­jes vs grootver­die­ners: dit moet je weten over de World Series

20 oktober De finale van het Amerikaanse honkbalseizoen wordt een strijd tussen David en Goliath. Het low budgetteam van Tampa Bay Rays en de miljoenenformatie van Los Angeles Dodgers staan tegenover elkaar in de World Series die vannacht (02.09 uur) beginnen. Wordt het eindelijk prijs voor Oranje-international Kenley Jansen en zijn sterrenploeg? Dit is wat je moet weten over de best-of-sevenserie.