Zanardi toch terug op intensive care

Zanardi verbleef meer dan een maand in het ziekenhuis van Siena, nadat hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst en zwaar hersenletsel opliep. Hij is enkele keren geopereerd en lag lange tijd in kritieke toestand in een kunstmatige coma. Een week geleden werd hij uit die coma gehaald. Afgelopen dinsdag werd Zanardi zelfs ontslagen uit het ziekenhuis.