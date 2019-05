Zegers/Berkhout zet grote stap richting Tokio 2020

Op de voorlaatste dag van het toernooi in Italië kon niet worden gevaren vanwege de harde wind. Daardoor konden Mandy Mulder en Anneloes van Veen hun laatste kans op een plaats in de medalrace niet benutten. Zij sloten de EK af op de dertiende plek en kunnen zich daardoor niet meer kwalificeren voor de Zomerspelen volgend jaar in Japan.



Zegers en Berkhout beginnen dinsdag als nummer vier aan de finale. Met een plaats in de top drie van de EK voldoen ze aan de nationale eis van sportkoepel NOC*NSF. Bij de WK in augustus in Japan is een plaats bij de eerste zes vereist om de olympische startplaats volledig veilig te stellen.



Berkhout (38) en Zegers (27) besloten in november vorig jaar met elkaar in zee te gaan. Vijfvoudig wereldkampioene Berkhout behaalde olympisch zilver bij Peking 2008 (met Marcelien de Koning) en olympisch brons bij Londen 2012 (met Lisa Westerhof). Zegers eindigde met Van Veen als vierde bij Rio 2016 en een jaar later veroverde het duo de Europese titel. In oktober 2018 besloten Zegers en Van Veen met een nieuwe zeilpartner op weg te gaan naar Tokio 2020.



,,Dit voelt gewoon fantastisch'', lieten Zegers en Berkhout in Sanremeo weten. ,,We zijn echt een rollercoaster doorgegaan sinds november. We hebben samen van alles meegemaakt. Ups en downs, maar we staan er op het moment dat we er moeten staan. Het was alles of niets, maar we hebben solide races gevaren deze week. Alles in de top tien dus we hebben het zelf afgedwongen hier.‘’