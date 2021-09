Zeges voor Femke Bol en Nadine Visser op Zwitsers atletiekgala

Paralym­pisch goud voor Diede de Groot en Aniek van Koot in dubbelspel

4 september Na haar overwinning in het enkelspel heeft rolstoeltennisster Diede de Groot op de Paralympische Spelen ook de titel in het dubbelspel veroverd. Samen met Aniek van Koot was ze in de finale te sterk voor de Britse vrouwen Lucy Shuker en Jordanne Whiley. De zege was overtuigend: 6-0 en 6-1 in ruim een uur.