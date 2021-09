Zeilduo Van Aanholt/De Ruijter verovert Europese titel in 49erFX

Annette Duetz en Annemiek Bekkering, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen brons pakten in de 49erFX, sloegen het EK over. De zeilsters beraden zich op hun sportieve toekomst. ,,Het is in het zeilen steeds een cyclus van vier jaar. We moeten het even bekijken”, zei Bekkering na het brons in Japan. ,,Het is wel een ‘commitment” die je aangaat. Je moet er 100 procent achter staan.”