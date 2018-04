Zeilster Bouwmeester gaat in de fout en verliest koppositie

'Walking Miracle' Woods: de terugkeer van een golflegende

16:22 Hij noemt zichzelf een ‘walking miracle’ en geldt, ondanks dat het inmiddels dertien jaar geleden is dat hij het groene winnaarsjasje mocht aantrekken, als een van de favorieten voor winst op de Masters de komende dagen. Maar hoe reëel is die rol voor de lange tijd geblesseerde en meermaals afgeschreven golflegende Tiger Woods, die vaker in opspraak was door negatieve privésituaties?