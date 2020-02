Zeldzame nederlaag hockeysters in Pro League

Vorig jaar verloor het Nederlandse team slechts één keer, in dezelfde competitie tegen Australië. Zondag spelen beide ploegen nog een keer tegen elkaar.



Argentinië maakte met name verdedigend indruk en slaagde er in te scoren in het derde en vierde kwart. Agustina Gorzelany schoot raak uit een strafcorner. Delfina Merino tikte de bal in een leeg doel nadat Annan doelvrouw Anne Veenendaal in de slotfase had vervangen door een extra veldspeelster. Bij Nederland ontbrak Eva de Goede, die afgelopen week werd uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld.