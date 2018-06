Zenuwslopende finish Volvo Ocean Race: wordt het Bekking of Brouwer?

De Nederlandse zeilliefhebbers zullen hopen de boot van Brunel het eerst te zien. Dat zou betekenen dat Bouwe Bekking er bij zijn 8ste poging in slaagt de Volvo Ocean Race te winnen. Én dat diens zeilpensioen aanstaande is. ,,Als we winnen, is dat een mooi moment om te stoppen met zeilen”, zei Bekking (55) gisteren op de schipperspersconferentie. ,,Stoppen op een hoogtepunt is natuurlijk heel mooi. Al zal ik altijd betrokken blijven bij de sport en deze wedstrijd. Misschien bij het opzetten van een nieuw team en wie weet zeil ik nog een paar etappes mee. Uit liefde voor het zeilen.”



De Nederlander denkt dat Brunel de beste kans heeft om te winnen. Sinds de tussenstap in Auckland, na de zesde etappe, won de equipe 3 van de 4 etappes en 96 procent van het maximaal aantal te verdienen punten. ,,We hebben alle ingrediënten om te winnen”, zegt Bekking. ,,We zitten in de flow, gaan elke etappe harder, weten steeds een nieuwe versnelling te vinden. Volgens mij hebben we inmiddels ook het beste team. En ik zeil een thuiswedstrijd. In Denemarken woon ik meer dan 25 jaar en ik ben natuurlijk in Nederland opgegroeid.”